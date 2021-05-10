رئيس سيراميكا يطالب لاعبيه بمواصلة الانتصارات

حرص النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، على توجيه التحية للاعبين عقب نهاية مباراة بيراميدز والتى أنتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين.





ووجه النائب أبو العينين التحية للجهاز الفني واللاعبين على ادائهم الرجولي في المباراة، خلال اتصال هاتفي، وطالبهم بالمواصلة على نفس النهج خلال المباريات المقبلة.





وشدد النائب أبو العينين على أن اللاعيبن لديهم الكثير الذي يمكن أن يقدموه لأنفسهم ولنادي سيراميكا كليوباترا، وأنه يثق ثقة تامة في قدراتهم.



