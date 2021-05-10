زد يتعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما وديا



انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريق زد وفريق الهلال السوداني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وجاء هدف زد عن طريق اللاعب أحمد دويدار من ركلة جزاء، وتعد هذه المباراة الودية الثالثة لفريق زد، وذلك في إطار استعدادات الفريق لإستأنف المسابقة المقرر لها في شهر مايو المقبل.

وكان إسماعيل يوسف قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي: وليد توفيق- عمر رجب- أحمد جعفر- CLIFF MANDERA - شريف أشرف- محمد حمدي- نانا انطوي- أحمد الشناوي- يوسف محمود- أحمد دويدار- عمر إسماعيل .

الودية الأولى: فوز فريق زد على فريق ميجا سبورت، بهدف أحرزه محمد شاهين .

الودية الثانية: حقق فريق زد الأول فوزًا رائعًا بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية ضد القناة، سجل الأهداف كلاً من يوسف علي، أحمد جعفر، حسن صاروخ ونانا أنطوي .

ويتبقى لزد 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من بتروجت والمريخ ومنتخب السويس وطنطا والداخلية وجمهورية شبين والزرقا وسرس الليان والنصر .

وحقق زد 5 إنتصارات فقط، كما تعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وله 16 اهداف وإستقبل مرماه 18 هدف.

وتضم قائمة هدافي فريق زد كلا من : محمد شاهين 4 أهداف، هدفين لكل من "نانا انطوى أحمد جعفر"، هدف لكل من "محمود القط، رضا الويشى، إسلام عبدالغني، محمد حمدي، إسلام خالد الفار، عمر حبشي، أيمن ندا " .

يحتل فريق زد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 25 نقطة .