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عاجل.. البيت الأبيض يعلق على ترحيل الفلسطينيين من حي الشيخ جراح

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:49 ص
بوابة الفجر
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قال البيت الأبيض: لدينا قلق عميق من الاشتباكات في القدس والخطط الإسرائيلية بترحيل فلسطينيين من حي الشيخ جراح.

جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز.

وقال يوسف مخيمر، رئيس هيئة المرابطين في القدس، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني في حي الشيخ جراح ضد الأهالي والسكان يرتقي إلى جرائم الحرب والتطهير العرقي.

وأضاف "مخيمر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد: "سلطات الاحتلال لا يكتفون ببناء آلاف الوحدات السكنية سنويًا، ولكنهم يريدون اقتلاع السكان الآمنيون في حي الجراح مستندين على قرار للمحكمة الإسرائيلية العنصرية لتنفيذ التهجير".

وتابع "كان من المقرر أن يصدر القرار اليوم ولكن أمام الوقفات البطولية من أهالي المدينة والتضامن العربي تم تأجيل صدور القرار، القدس مدينة عربية محتلة ومهما جرى لن تغيب هذه الحقيقة ونريد أن نذكر العالم أن القدس مدينة عربية إسلامية محتلة".

واستطرد "السلطات الصهيونية استباحت المدينة بالكامل لقد قهروا عدوهم وانسحبت القوات مكبلة بالعار والخزي، وهذا الحي مثل العديد من الأحياء المقدسية المتاخمة بالبلدة القديمة وتشكل القفص الصدري الذي يحيط بالمدينة القديمة بما فيها الحرم القدسي وهو أكثر الأحياء استهدافًا ونرى هذا التهور الاستيطاني ومحاولة السيطرة على البيوت والمنازل بشتى الوسائل ترهيبًا وترغيبًا". 

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