تركي آل الشيخ يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل (فيديو)





وامتدح أديب، من جانبه تركي آل الشيخ، مؤكدًا أن هذا الرجل حقاً مُحباً لمصر.

وقال عبر برنامجه "الحكاية" و المذاع عبر "mbc مصر"،:" أن هذه ليست المرة الأولى لتبرع المستشار تركي آل الشيخ، فقد تبرع لصالح المستشفى منذ ثلاث سنوات.