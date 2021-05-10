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تركي آل الشيخ يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل (فيديو)
الإثنين 10/مايو/2021 - 01:53 ص
نور طلعت
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أعلن الإعلامي عمرو أديب، منذ دقائق عن تبرع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعوديه بمبلغ قيمته 5 ملايين جنيه مصري، لحملة علاج غير القادرين، في مستشفى وادي النيل.
وقال عبر برنامجه "الحكاية" و المذاع عبر "mbc مصر"،:" أن هذه ليست المرة الأولى لتبرع المستشار تركي آل الشيخ، فقد تبرع لصالح المستشفى منذ ثلاث سنوات.
وامتدح أديب، من جانبه تركي آل الشيخ، مؤكدًا أن هذا الرجل حقاً مُحباً لمصر.
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