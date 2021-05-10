عاجل من "التضامن" بشأن مساعدات تكافل

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر مايو عن موعدها المحدد شهريًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث سيبدأ صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي «تكافل» عن شهر مايو للمستفيدين من البرنامج بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 10 مايو، وذلك بكل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.





ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج «تكافل» ما يزيد على ٢ مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة.





وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاما بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.



