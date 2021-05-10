محافظ المنيا يواصل جولاته الميدانية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، جولاته الميدانية لمتابعة مدي التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





رافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية.





شملت جولة المحافظ المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات ، بشوارع منطقة شلبي، وعدد من شوارع أحياء وسط وجنوب، وعدد من ميادين المدينة.





أكد المحافظ، علي الاستمرار في تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة حيث أصبحت مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتًا إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.





وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



