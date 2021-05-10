Advertisements

محافظ المنيا يواصل جولاته الميدانية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:04 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، جولاته الميدانية لمتابعة مدي التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية.

شملت جولة المحافظ المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بشوارع منطقة شلبي، وعدد من شوارع أحياء وسط وجنوب، وعدد من ميادين المدينة.

أكد المحافظ، علي الاستمرار في تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة حيث أصبحت مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتًا إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.

وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وخلال الجولة التقي المحافظ بعدد من المواطنين واستمع الي مشاكلهم وملاحظاتهم، حول عدد من الخدمات والقطاعات الجاري العمل بها، كما وجه رئيس المدينة، بمتابعة أعمال النظافة بجميع الأحياء ورفع الإشغالات، حيث شدد المحافظ علي رئيس المدينة بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بعدد من إشغالات الطرق بمنطقة شلبي وبجوار كلية الأسنان، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لتسيير الحركة أمام المارة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للشارع، مؤكدًا علي ضرورة الالتزام بحدود المحال والأماكن الخاصة بهم، وعدم التعدي على حرم الطريق أو رصيف المشاة، ولفت إلي أن الرصيف من حق المواطن فقط، ولن يتم السماح لأحد بالتعدي عليه، ولن يتم السماح بأي تجاوزات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد الغلق محافظ المنيا قرارات الغلق الفجر

أخبار تهمك

عاجل من الجامعة العربية: الاحتلال يريد إزالة حي الشيخ جراح (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من زيدان بعد التعادل أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. غيابات الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بالأسماء.. غيابات الزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعة

الكشف عن حديث شتيجن وسواريز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يوم

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 3 ساعات

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية لسمير غانم ودخوله فى غيبوبة

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية لسمير غانم ودخوله فى غيبوبة

03:28 ص

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

02:12 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق