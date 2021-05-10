محافظ المنيا يتابع أعمال رصف شارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة

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محافظ المنيا يتابع أعمال رصف شارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة
الإثنين 10/مايو/2021 - 02:06 ص
أحمد الخميسي
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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال رصف شارع عدنان المالكي بحي شمال مدينة المنيا، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة، وذلك بهدف متابعة العمل على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات لإنهاء أعمال الرصف على أكمل وجه والتأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.
رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق بالمنيا، والمهندس عصام حلمي ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.
وشدد المحافظ، على تذليل كافة العقبات وتسخير إمكانيات المحافظة حتى يتم الانتهاء من شارع عدنان المالكي في أسرع وقت وبكفاءة عالية لتنال رضا المواطنين، مشيرًا إلي أنه لن يقبل بأي تقصير في المواصفات الفنية القياسية لأعمال الرصف، وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.
ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق، ورئيس مدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتأكد من أنها تسير وفق معايير الجودة، وحتى يتم الانتهاء وفق الجدول الزمنى الموضوع، والتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء عملية الرصف.
وعلى جانب اخر قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن جميع مراكز المحافظة، تواصل الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وأصدر محافظ المنيا كتابا دوريا لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.
وأعلن محافظ المنيا، عن تحرير 92 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مراكز المحافظة، وذلك مساء أمس السبت، من خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بالإضافة لإغلاق 18 منشأه من المطاعم والمقاهي والكافيتريات، ضمن خطة الدولة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
أكد المحافظ، على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب، وفض أي تجمعات من المواطنين.
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