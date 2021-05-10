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محافظ المنيا يتابع أعمال رصف شارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:06 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال رصف شارع عدنان المالكي بحي شمال مدينة المنيا، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة، وذلك بهدف متابعة العمل على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات لإنهاء أعمال الرصف على أكمل وجه والتأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.

رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق بالمنيا، والمهندس عصام حلمي ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

وشدد المحافظ، على تذليل كافة العقبات وتسخير إمكانيات المحافظة حتى يتم الانتهاء من شارع عدنان المالكي في أسرع وقت وبكفاءة عالية لتنال رضا المواطنين، مشيرًا إلي أنه لن يقبل بأي تقصير في المواصفات الفنية القياسية لأعمال الرصف، وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق، ورئيس مدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتأكد من أنها تسير وفق معايير الجودة، وحتى يتم الانتهاء وفق الجدول الزمنى الموضوع، والتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء عملية الرصف.

وعلى جانب اخر قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن جميع مراكز المحافظة، تواصل الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأصدر محافظ المنيا كتابا دوريا لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.

وأعلن محافظ المنيا، عن تحرير 92 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مراكز المحافظة، وذلك مساء أمس السبت، من خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بالإضافة لإغلاق 18 منشأه من المطاعم والمقاهي والكافيتريات، ضمن خطة الدولة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ، على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب، وفض أي تجمعات من المواطنين.

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