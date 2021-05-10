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محافظ بورسعيد: صلاة الجنازة على البطل الفدائي محمد مهران بساحة المسجد العباسي
الإثنين 10/مايو/2021 - 02:08 ص
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن إقامة صلاة الجنازة علي البطل الفدائي الراحل محمد مهران بساحة المسجد العباسي عقب صلاة الظهر وسط إجراءات احترازية
داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.
وأكد محافظ بورسعيد بأن البطل محمد مهران رحمه الله عليه يحظى بمكانة خاصة في قلوب أهالي وأن بطولاته وتضحياته من أجل الوطن سوف يسجلها التاريخ على مر العصور والأجيال وسيظل مبعث فخر لأجيالنا القادمة.
وأضاف بأن تسمية احدي مشروعات الإسكان باسم البطل هو أقل شيء يمكن تقديم له عرفانا وتقديرا بدوره البطولي والفدائي.
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