ضياء السيد: المهم أركن الاتوبيس بدون مخالفات













تحدث ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن فوز ناديه على فريق بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال ضياء في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "من خلال تحليلاتي للفريق عارف نقاط القوة والضعف في الفريق، عملية تنظيم الدفاع بقت جيدة في اخر 3 مباريات ومبسوط بيهم حتى واحنا مكناش بنكسب، كل يوم في تمرين خاص للدفاع تحت اشرافي بشكل شخصي".

وتابع "في 11 يوم لعبت 3 مباريات، بشكر هيثم شعبان انه ساب الفريق في مكان كويس، احنا بس محتاجين ندافع كويس، لازم علشان تبقى فريق عناصر مكتملة لازم تدافع كويس".

وأضاف "مكنتش قلقان قبل مباراة بيراميدز، حتى النصف الاول من الشوط الأول للمباراة مكناش بنلعب كورتنا وبنلعب كور طويلة، وده مكنش اسلوبنا".

وواصل "بعد ضربة الجزاء بعض اللعيبة اتوترت وبدأت تاخد انذارات وده مش صح وهتكلم مع اللعيبة فيها، التوتر مالهوش لازمة والحكم حسب ضربة جزاء خلاص".

وأردف "اتكلمت مع اللعيبة في النقطتين دول وزعقت ورجعنا لأسلوبنا عرفنا في 5 دقائق نجيب هدفين، ده احسن توقيت الهدفين انك تدخل اوضة اللبس كسبان، التوفيق والكرم انك اول ما تنزل تجيب هدفين في 10 دقائق، المهمة صعبت على بيراميدز بعد ما سجلت هدفين كمان في أول 10 دقائق في الشوط الثاني".