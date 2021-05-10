صفعة قوية تدمر خطة باسل خياط بسبب أخته في "حرب أهلية"

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صفعة قوية تدمر خطة باسل خياط بسبب أخته في "حرب أهلية"
الإثنين 10/مايو/2021 - 02:22 ص
مصطفى فكيه
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صدمة شديدة للطبيب النفسي يوسف (باسل خياط)، بعدما تلقى صفعة قوية خلال محاولته الانتقام من طليقته مريم (يسرا)، بعدما وجد أن اخته أصبحت هي ضحية خطته الشيطانية.
وفي مواجهة نارية بين يوسف ومريم في منزلها، هددها يوسف بأنه سيوجه له ضربة قوية تقصم ظهرها، وأن ابنتها ستكون ضحية مخططه للانتقام منها، إلا أن المفاجأة عندما حاول عرض بث فيديو مباشر لابنتها حيث تفاجأ بأخته في سرير رجل غريب.
كان يوسف قد لجأ إلى كيشو (عمرو صالح) لإيهام تمارا (جميلة عوض)، بأنه يحبها حتى تنشأ علاقة ويصورها في غرفة النوم إلا أن كيشو فاجأه بخداعه لأخته سارة وهو ما تسبب في انهياره.
حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.
وفي مواجهة نارية بين يوسف ومريم في منزلها، هددها يوسف بأنه سيوجه له ضربة قوية تقصم ظهرها، وأن ابنتها ستكون ضحية مخططه للانتقام منها، إلا أن المفاجأة عندما حاول عرض بث فيديو مباشر لابنتها حيث تفاجأ بأخته في سرير رجل غريب.
كان يوسف قد لجأ إلى كيشو (عمرو صالح) لإيهام تمارا (جميلة عوض)، بأنه يحبها حتى تنشأ علاقة ويصورها في غرفة النوم إلا أن كيشو فاجأه بخداعه لأخته سارة وهو ما تسبب في انهياره.
حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.
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