صفعة قوية تدمر خطة باسل خياط بسبب أخته في "حرب أهلية"

صدمة شديدة للطبيب النفسي يوسف (باسل خياط)، بعدما تلقى صفعة قوية خلال محاولته الانتقام من طليقته مريم (يسرا)، بعدما وجد أن اخته أصبحت هي ضحية خطته الشيطانية.



وفي مواجهة نارية بين يوسف ومريم في منزلها، هددها يوسف بأنه سيوجه له ضربة قوية تقصم ظهرها، وأن ابنتها ستكون ضحية مخططه للانتقام منها، إلا أن المفاجأة عندما حاول عرض بث فيديو مباشر لابنتها حيث تفاجأ بأخته في سرير رجل غريب.



كان يوسف قد لجأ إلى كيشو (عمرو صالح) لإيهام تمارا (جميلة عوض)، بأنه يحبها حتى تنشأ علاقة ويصورها في غرفة النوم إلا أن كيشو فاجأه بخداعه لأخته سارة وهو ما تسبب في انهياره.



حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.



