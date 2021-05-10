Advertisements

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:12 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements


كشفت تقارير صحفية أن الدولي البرازيلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي اشترط شرط وحيد للتجديد مع الفريق.

وأعلن باريس سان جيرمان أمس، عن تمديد عقد نجمه نيمار لأربعة مواسم  لينتهي في يونيو 2025 وتتلاشى جميع التكهنات حول مستقبله وإمكانية عودته إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما أشارت إليه شبكةLe10Sport" الفرنسية أن نيمار اشترط على إدارة باريس أن تقوم بالتعاقد مع افضل لاعبي العالم ليكون الفريق قادر على حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وجاء على رأسهم قائد وجناح برشلونة، ليونيل ميسي، لتحقيق حلم إدارة الفريق الباريسي بتحقيق اللقب الأصعب علها حتى الآن.

الجدير بالذكر أن ميسي ونيمار قد لعبا سويا لمدة 4 سنوات في الفترة من 2013حتى2017في برشلونة، قبل رحيل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان بقيمة الشرط الجزائي وقدرها 222 مليون يورو.

أخبار تهمك

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يوم

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يوم

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من مدرب بيراميدز بعد السقوط بالأربعة أمام سيراميكا

منذ ساعتين

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بالأسماء.. غيابات الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من زيدان بعد التعادل أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الزمالك يهاجم حكم القمة: أهلاوي ووجيه أحمد بيكرهه

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك في قمة الدوري

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

بالأسماء.. غيابات الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري

01:40 ص

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

11:55 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق