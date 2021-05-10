نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد









كشفت تقارير صحفية أن الدولي البرازيلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي اشترط شرط وحيد للتجديد مع الفريق.





وأعلن باريس سان جيرمان أمس، عن تمديد عقد نجمه نيمار لأربعة مواسم لينتهي في يونيو 2025 وتتلاشى جميع التكهنات حول مستقبله وإمكانية عودته إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي.





وبحسب ما أشارت إليه شبكةLe10Sport" الفرنسية أن نيمار اشترط على إدارة باريس أن تقوم بالتعاقد مع افضل لاعبي العالم ليكون الفريق قادر على حصد لقب دوري أبطال أوروبا.





وجاء على رأسهم قائد وجناح برشلونة، ليونيل ميسي، لتحقيق حلم إدارة الفريق الباريسي بتحقيق اللقب الأصعب علها حتى الآن.



