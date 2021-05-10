بالصور.. حريق مروع أعلى فندق في طنطا

اندلع حريق هائل بفندق بانوراما بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وذلك دون حدوث أي إصابات.





وتلقى اللواء هاني مدحت مساعد الوزير مدير أمن الغربية إخطارا يفيد بنشوب حريق بأحد الفنادق وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط قسم شرطة طنطا إلى موقع الحادث.





وتبين من الفحص نشوب حريق بـ "برجولة" خشب أعلى سطح الطابق التاسع بالفندق المشار إليه ويتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة 6 سيارات إطفاء دون حدوث إصابات.



