ضياء السيد يكشف سبب مشاهد التوتر في لقاء سيراميكا كليوباترا وبيراميدز









اعتذر ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على مشاهد التوتر التي حدثت بلقاء بيراميدز.





وقال ضياء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش : "اعتذر للناس عن مشاهد التوتر التي حدثت في الملعب".





وأكمل: "التوتر كان بسبب عودة كل لعبة لبيراميدز لتقنية الفيديو ونحن لا، لكن هذا المشهد لن يتكرر مرة أخرى".



