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ضياء السيد يكشف سبب مشاهد التوتر في لقاء سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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اعتذر ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على مشاهد التوتر التي حدثت بلقاء بيراميدز. 

وقال ضياء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش : "اعتذر للناس عن مشاهد التوتر التي حدثت في الملعب".

وأكمل: "التوتر كان بسبب عودة كل لعبة لبيراميدز لتقنية الفيديو ونحن لا، لكن هذا المشهد لن يتكرر مرة أخرى".

وأتم: "لم يكن هناك تعليمات لعامر عامر لتعطيل اللعب، كان لديه شد خفيف في التمرين بالأمس بالفعل".

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