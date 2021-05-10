Advertisements
ضياء السيد يكشف سبب مشاهد التوتر في لقاء سيراميكا كليوباترا وبيراميدز
الإثنين 10/مايو/2021 - 02:23 ص
حسام مجدي
Advertisements
اعتذر ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على مشاهد التوتر التي حدثت بلقاء بيراميدز.
وقال ضياء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش : "اعتذر للناس عن مشاهد التوتر التي حدثت في الملعب".
وأكمل: "التوتر كان بسبب عودة كل لعبة لبيراميدز لتقنية الفيديو ونحن لا، لكن هذا المشهد لن يتكرر مرة أخرى".
وأتم: "لم يكن هناك تعليمات لعامر عامر لتعطيل اللعب، كان لديه شد خفيف في التمرين بالأمس بالفعل".
Advertisements