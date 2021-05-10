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الكشف عن حديث شتيجن وسواريز

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:24 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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عاود الأوروجوياني لويس سواريز للظهور مرة أخرى في ملعب كامب نو" ولكن هذه المرة كحليف لأتلتيكو مدريد ضد العملاق الكتالوني نادي برشلونة.

وانتهى اللقاء الذي جمع الفريقين بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة ال 35 من عمر الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن حديث سواريز والألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، حين طالب المهاجم بركلة جزاء لأتلتيكو مدريد.

تير شتيجن وبخ سواريز على إدعاء السقوط، وقال له:"لويس! ليس هكذا!"،  ليرد عليه الأخير: "ابقَ هناك، ابقَ هناك، أيها البطل!".

واشتعل الصرع علي الليجا بعد تعادل ريال مدريد مع نظيره إشبيلية بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

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