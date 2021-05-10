طارق الإبياري لـ "الفجر الفني" هكذا استعددت لشخصية أدهم في مسلسل "فارس بلا جواز".. وكنت أتمنى العمل مع مصطفى قمر (حوار)





شارك في العديد من الأعمال أهمها أمير البحار ، ابو ضحكه جنان، عايزة اتجوز، فلانتينو، والعديد من الأعمال، عرفه الجمهور بالأدوار الكوميدي ولكنه يحب عمل جميع الأدوار.





تحدث الفنان طارق الابياري لـ"لفجر الفني"عن تجربته في مسلسل فارس بلا جواز، كيف أستعد للشخصية، تعاونه مع النجم مصطفى قمر.





وإلى نص الحوار ..









في البدايه كيف تم ترشيحك لمسلسل فارس بلا جواز ؟

تم ترشيحي من خلال المنتجين أستاذه رانيا الجيد وأستاذ محمد فوده والمخرج معتز حسين والمؤلف فداء الشندويلي .





كيف استعددت للشخصيه ؟

رأيت موظفين الفندق ازاي بيشتغلوا وما هي المشكلات التي تقابلهم أثناء العمل في الفندق من خلال الطبيعه وشاهدت حاجات لها علاقه بالشخصيه وذاكرت تفاصيل شخصيه .





ما الأسباب التي دفعتك للمشاركه في المسلسل ؟

كنت أتمنى العمل مع الفنان مصطفى قمر وأحبه على المستوى الشخصي والشغل معهم متعه بالاضافه لأن المسلسل من كتابه المؤلف فداء الشندويلي ومن إخراج معتز حسام أستمتعت بالعمل معهم .





ماذا عن التعامل مع الفنان مصطفى قمر ؟

أحببت العمل معه واستمتعت جداً ، بالإضافة هو شخص محترم بيحب كل زمايله وسعدت بالعمل معه .





وكيف كان التعامل مع باقي أبطال العمل ؟

كنت أشعر انني وسط أصدقائي ، حبيت العمل جداً مع محمد ثروت و راندا عبد السلام وسليمان عيد وباقي الفنانين ، كانت تجربه لذيذه معهم .





ماذا عن التعاون مع المخرج معتز حسام ؟

أول تعاون يجمعني بالمخرج معتز حسام ، هو مخرج شاطر جداً يمتلك حس كوميدي عالي يشجع الفنانين على العمل ومتفهم في التعامل .





ماذا عن ردود الأفعال حول الشخصيه ؟

سعيد جداً بردود الافعال من داخل وخارج مصر ، من جميع الدول العربيه ، وأيضا على مواقع التواصل الإجتماعي وسعدت جداً بالشخصية لأنه مسلسل لايت كوميدي عائلي .





كيف كان التصوير في ظل انتشار أزمة كورونا ؟

كان يوجد التزام بالأجراءات الاحترازيه وارتداء الكمامات ، والكحول وكنا لا نخلعها سوى أمام الكاميرا .





هل يوجد أعمال جديدة لك خلال الفتره القادمه ؟

يوجد مجموعه من الأعمال لكنى لم أعلن عنها حتى الآن .











