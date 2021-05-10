الكاتبة فوز تشارك في معرض الكتاب لعام ٢٠٢١ بكتاب وجعلته عاشقا









أعلنت الكاتبة فوز عالم أنثوي، مشاركتها في معرض الكتاب الدولي خلال عام 2021، بمؤلفها الجديد "وجعلته عاشقاً" ، الذي طرحته بالعام الماضي في دار سما للنشر والطبع.





وكشفت فوز في تصريحات صحفية أن كتابها "وجعلته عاشقاً" يتحدث عن الفتيات اللاتي تزوجن حديثاً ويرتكبون أخطاءاً دون شعور قد تهدد حياتهم الزوجية.





وأضافت بأن مؤلفها "وجعلته عاشقاً" تكشف من خلاله عدة أمور خطيرة في هذا النحو للتغلب على الكثير من هذه الأخطاء بالحكمة والتصرف السليم ، وحقق هذا الكتاب ثناءً من المجتمع العربي مع كتابها الآخر أيضاً "أنثى مخملية".





جدير بالذكر أن الكاتبة فوز عالم أنثوي خبيرة بارعة في تحليل الشخصيات وفق البوصلة الشخصية وبمقياس هيرمان، حيث قدمت أكثر من تجربة ناجحة في هذا المجال، حتى لقبت بـ "فوز عالم أنثوي".





الكاتبة فوز أيضاً مستشارة ومدربة محترفة في مجال التنمية الذاتية والعلاقات الأسرية والتربوية، ومدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعضو في دار الافكار التابع للمجلس الإستشاري الأسري لمنظمة الأسرة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ومستشارة أسرية وتربوية معتمدة من مجلس دار الأفكار للإستشارات والتدريب وتنظيم المؤتمرات وعضو في الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير.