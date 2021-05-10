ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة والثلاثين

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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة والثلاثين
الإثنين 10/مايو/2021 - 03:08 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من عمر البطولة.
مازال الإرجنتينى ليونيل ميسي يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 28 هدف، بفارق 7 أهداف عن صاحب المركز الثاني جيرارد مورينو.
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1- ليونيل ميسي.. 28 هدفًا
2-جيرارد مورينو.. 21 هدفًا
3 – كريم بنزيما.. 21 هدفًا
4- لويس سواريز.. 19 هدفًا
5- يوسف النصيري .. 17 هدفًا
6- أليكسندر إيساك .. 14 هدفًا
7 – اياغو اسباس .. 13 هدفًا
8 – رفائيل مير فيسينتي .. 13 هدفًا
9 – خوسي لويس موراليس .. 13 هدفًا
10 – ماركوس لورنتي .. 12 هدفًا
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