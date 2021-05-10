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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة والثلاثين

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من عمر البطولة.


مازال الإرجنتينى ليونيل ميسي يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 28  هدف، بفارق  7 أهداف عن صاحب المركز الثاني جيرارد مورينو.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-


1- ليونيل ميسي.. 28 هدفًا

2-جيرارد مورينو.. 21 هدفًا

3 – كريم بنزيما.. 21 هدفًا

4- لويس سواريز.. 19 هدفًا

5- يوسف النصيري .. 17 هدفًا

6- أليكسندر إيساك .. 14 هدفًا

7 – اياغو اسباس .. 13 هدفًا

8 – رفائيل مير فيسينتي .. 13 هدفًا

9 – خوسي لويس موراليس .. 13 هدفًا 

10 – ماركوس لورنتي .. 12 هدفًا 

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