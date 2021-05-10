"أبو العينين" يشيد بفريق سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على بيراميدز برباعية: قدمتم أداء بطوليا ممتعا

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمستوى الفريق الأول لمرك القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مباراة أمس أمام نادي بيراميدز التي انتهت بنتيجة 4/2 لصالح فريق سيراميكا كليوباترا.





وكما أشاد أبو العينين، بالأداء الرجولي والحماسي للاعبي الفريق، والذي مكنهم من الظهور المُشرف في المباريات الكبيرة، كما طالبهم بالاستمرار على نفس النهج لاحتلال مراكز متقدمة في ترتيب الدوري الممتاز المصري، مؤكدا أن لديهم المزيد ليقدموه من أجل ذلك.





وقال، إنه استمتع بأداء اللاعبين والإدارة الفنية بقيادة كابتن ضياء السيد، ويثق في قدرتهم على إنهاء المسابقة في مراكز أكثر تقدما، والمنافسة على كافة البطولات المحلية، ويأمل في تمثيل نادي سيراميكا كليوباترا لمصر في البطولات الإفريقية.





وأعلن أبو العينين، عن استمرار دعمه الكامل لفريق سيراميكا كليوباترا، وتلبية احتياجات الفريق، لخلق منظومة رياضية متكاملة قادرة على التواجد بقوة في كل المسابقات، واستيعاب المواهب الرياضية في كل الألعاب كجزء أصيل من خطة تطوير الرياضة في مصر.



