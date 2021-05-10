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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي
الإثنين 10/مايو/2021 - 03:25 ص
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، معقل الأخير.
ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
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