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بالأسماء.. غيابات الزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الاثنين ضيفا ثقيلا أمام الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

غيابات الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويفقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام الأهلي خدمات أربعة لاعبين هم، محمد أبوجبل لإصابته بفيروس كورونا، وعبد الله جمعة للإصابة بجزع في الركبة، بالإضافة إلى الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد للإيقاف.

الجدير بالذكر أن مواجهة الجولة الرابعة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول من النسخة الجارية لبطولة الدوري المصري الممتاز، قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي في مواجهة ابريل الماضي.

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