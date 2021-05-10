غلق 5 مقاهٍ مخالفة لمواعيد الغلق بحي شرق مدينة نصر

قاد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة لغلق وتشميع عدد (٥) مقاهٍ بشارعي "محمد يوسف موسى والنبوي المهندس"، بنطاق حي شرق مدينة نصر.





وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن تلك المقاهي، تعدت على المسافات الحرة أمام العقارات وضمها للمقاهي، وتضرر السكان من تلك المخالفة.



