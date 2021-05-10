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عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية لسمير غانم ودخوله فى غيبوبة

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:28 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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أثيرت أنباء منذ قليل تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم، جراء مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به مؤخرًا.

ودخل سمير غانم فى غيبوبة بسبب توقف أجهزة جسمه عن العمل، كما أشارت الأنباء إلى أن حالة الفنان متأخرة.

يذكر أن سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، أصيبا بكورونا منذ فترة، وقد طلبت إيمي سمير غانم الدعاء لوالديها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

حيث علقت قائلة: "أرجو الدعاء لهما"، فيما ساءت حالة الفنان سمير غانم لكونه من أصحاب الأمراض المزمنة حيث انه يعاني من الكلى.

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كورونا فيروس سمير عانم

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