موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يستضيف استاد القاهرة قمة نارية تجمع بين الأهلي وغريمه الزمالك، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





وتنطلق صافرة بداية اللقاء الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات، والسابعة ونصف بتوقيت جرينتش.





وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري.



