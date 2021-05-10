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موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستضيف استاد القاهرة قمة نارية تجمع بين الأهلي وغريمه الزمالك، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات، والسابعة ونصف بتوقيت جرينتش.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

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