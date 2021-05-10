موعد مباراة ارسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز









يلتقي نادي ارسنال نظيره فريق تشيلسي ضن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



