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صابرين تتهم أحمد السعدني بقتل شقيقتها في الحلقة 28 من مسلسل "كله بالحب"

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:04 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عرضت منذ ساعات الحلقة 28 من مسلسل 'كله بالحب' بطولة النجمة زينة ، وذلك على قناة النهار.

وشهدت الحلقة البحث عن قاتل نور قدري 'شهد' شقيقة صابرين والتي تقوم بدور إلهام ، حيث تم التحقيق مع مصطفى درويش 'كراكيبو' لإتهامه بقتلها بعد علمه بخيانته لها.

كذلك تم التحقيق مع إلهام حول مقتل شقيقتها شهد إلا أنها اتهمت طليقها مع أحمد السعدني 'طارق'، بقتلها، رغم أنها تعلم من القاتل الحقيقي.

تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.

شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

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