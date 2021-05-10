القمة المنتظرة.. موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع غريمه التقليدي الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.





ويلتقي الأهلي والزمالك بعد اليوم الإثنين 10 مايو الحالي، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



