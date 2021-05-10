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وفاة مشرفة تمريض متأثرة بـ"كورونا" بمستشفى سوهاج التعليمي
الإثنين 10/مايو/2021 - 03:50 ص
سوهاج - أيمن الجرادي
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صرح مصدر مسؤول بمديرة الشئون الصحية بسوهاج، بانة توفيت صباح اليوم مشرفة تمريض «رئيسة قسم الاقتصادي» بمستشفى سوهاج التعليمي تدعى «رزقة عبدالعظيم» متأثرة بإصابتها بـ كورونا.
جدير بالذكر أنه نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مشرفة التمريض رزقة عبد العظيم، مشرفة قسم الاقتصادي بمستشفى سوهاج التعليمي نتيجة اصابتها بفيروس كورونا اثناء قيامها بواجبها تجاه المرضى.
وتقدم الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة ونواب رئيس الهيئة وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الزميلة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أسرتها وزملاؤها وأحبائها خالص الصبر والسلوان.
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