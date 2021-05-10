روجينا تحاول قتل ندى موسى انتقاما لشقيقها.. أبرز أحداث الحلقة 28 من "بنت السلطان"

عرضت منذ ساعات الحلقة 28 من مسلسل 'بنت السلطان' بطولة النجمة روجينا ، وذلك على قناة النهار.



وشهدت أحداث الحلقة طلب روجينا 'عزة' من أحد المسجونات معها في السجن أن تساعدتها في إثبات حملها من أحمد مجدي والذي يقوم بدور حسام ، حتى وافقت المسجونة على ذلك.



وبعد علم حسام بحمل عزة منه قاب بتهريبها ، وبعد أن ساعدها في الهروب أخبرته أنها خدعته وأنها ليست حاملًا.



وذهب ضابط النيابة لحسام يتهمه بمساعدة عزة على الهروب وأنكر حسام ذلك ولكن ضابط النيابة لا يصدقه.



وانتهت أحداث الحلقة بذهاب عزة لمنزل ندى موسى 'غادة' بعد أن تناولت طعامها ظهرت عزة أمامها وأخبرتها أنها قد وضعت لها سم في الطعام انتقامًا منها لشقيقها عمر.



يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.