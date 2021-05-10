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في دراما رمضان.. مخرج يصور تغسيل ابنته.. ومؤلف يكتب مشهد ذبح ابنه

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدر مشهد قتل الفنان محمود عمرو ياسين، والذي يجسد شخصية مالك في مسلسل "اللي مالوش كبير" تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث الجمهور، الذي يعلم أن الفنان الشاب نجل المؤلف عمرو محمود ياسين كاتب العمل.

وفاة  محمود عمرو ياسين جعلت الجمهور يتذكر مشهد تغسيل حبيبة والتي تجسد دورها "كارما موسي" في مسلسل "ملوك الجدعنة" وكان وقتها المشهد حديث للجمهور خاصة أنها ابنة مخرج العمل أحمد خالد موسي وكان سؤال الجمهور "إزاي قدروا يعملوا كده في عيالهم" وأخذها البعض علي محمل الجد.

حيث بالرغم من قساوة وعدم اعتياد هذه المشاهد إلا أن صناع العملين استطاعوا تقديم صورة مؤلمة من خلال أبنائهم مما يدل على أن الفن والإبداع ليس له حدود حتى أفراد العائلة وان النجاح الحقيقي أن تصل رسالتهم في الأحداث للجمهور.

مسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

أما "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان ، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

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