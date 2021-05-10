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أحداث مثيرة في الحلقة 27 من مسلسل "ضد الكسر"

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عرضت منذ ساعات الحلقة 27 من مسلسل 'ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم ، وذلك على قناة cbc.

وبدأت الحلقة بذهاب نيللي كريم 'سلمى' هب إلى مصطفى درويش 'صلاح' لإعطاءه الأموال المتفق عليها مقابل كسب القضية النسب ضد شقيقتها ملك -تارا عماد ، ولكن خسرت ملك القضية وتم إنكار نسب الطفل إلى زوجها حمزة العيلي 'مصطفى'.

وتوالت الأحداث وذهبت نور إيهاب- ليلى لمقابلة حبيبها مالك بعد اتصاله بها وإصراره على مقابلتها ، وتتركت نجل ملك وحده في المنزل ، وبعد عودتها لم تجد ليلي الطفل واتصلت بشقيقتها سلمى لتخبرها ، وذهبوا إلى مصطفى درويش 'صلاح' لتوقعهم وجود الطفل هناك ، ولكن بعد ذلك وجدوه مقتول.

وذهب شخص إلى محمد فراج 'كريم' ليخبره أنه شقيقه ، وهذا ما ادهش كريم لذلك عاد إلى منزل والده للبحث عن صور أو مستندات تثبت وجود شقيق له، وبالفعل وجد كريم رسالة مكتوبة بخط يد والده تؤكد وجود شقيق له.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

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