الحضري يشيد بحارس سيراميكا أمام بيراميدز

حرص عصام الحضري، مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا على توجيه التحية للاعبين عقب نهاية مباراة بيراميدز ، والتي أنتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين.





ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر " الف مبروك مجلس ادارة نادي سيراميكا والجهاز الفني واللاعبين الفوز اليوم على نادي بيراميدز بنتيجة كبيرة وان شاء الله القادم افضل ".







