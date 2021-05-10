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الحضري يشيد بحارس سيراميكا أمام بيراميدز

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:35 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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حرص عصام الحضري، مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا على توجيه التحية للاعبين عقب نهاية مباراة بيراميدز ، والتي أنتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر " الف مبروك مجلس ادارة نادي سيراميكا والجهاز الفني واللاعبين الفوز اليوم على نادي بيراميدز بنتيجة كبيرة وان شاء الله القادم افضل ".


ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره سموحة بالجولة الثانية و العشرين من مسابقة الدوري الممتاز ، ويدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء وهو في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة ، بينما يأتي فريق سموحة في المركز الثامن برصيد 28 نقطة .

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