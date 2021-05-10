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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:39 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات اليوم الثاني من الجولة ال35 من عمر الدوري.

عزز مانشستر يونايتد وصافته للدوري، بعد فوزه العريض بثلاثية على أستون فيلا، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فيلا بآرك ليتأجل حسم الدوري إلى الحولة المقبلة.

فيما استطاع أرسنال اقتناص ثلاث نقاط غالية، حينما تغلب على وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف لهدف، أحرز أهداف الجانرز إيميلي سيمث و روي ونيكولاس بيبي والبرازيلي وليان، بينما أحرز ماثيو بيريرا هدف وست بروميتش الوحيد عند الدقيقه 67 من عمر المباراة.

وفقد وست هام يونايتد ثلاث نقاط غاليه في الصراع على المركز الرابع، حينما تلقى الهزيمة على ملعبه أمام ايفرتون بهدف دون رد.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1 مانشستر سيتي - 80

2 مانشستر يونايتد - 70

3 تشيلسي - 64

4 ليستر سيتي - 63

5 وست هام - 58

6 ليفربول - 57

7 توتنهام - 56

8 إيفرتون - 55

9 أرسنال - 52

10 ليدز يونايتد - 50

11 أستون فيلا - 48

12 ولفرهامبتون - 45

13 كريستال بالاس - 41

14 نيوكاسل - 39

15 برايتون - 37

16 ساوثامبتون - 37

17 بيرنلي - 36

18 فولهام - 27

19 وست بروميتش ألبيون - 26

20 شيفيلد - 17

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