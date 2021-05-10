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موسيماني يستقر بشكل نهائي على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الجنوب إفريقي، المدير الفني لفريق الأهلي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

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