"احضنه".. أحمد صلاح حسني ينصح الدكتور ياسين بتغيير حياته في "كوفيد25"



اعترف الدكتور ياسين خلال الحلقة الـ12 من مسلسل"كوفيد25"، لصديقه رامي "أحمد صلاح حسني"، أنه لم يبتعد عن أبناءه خلال الفترة الماضية، ولكن جادث وفاة ابنه كان سبب في عدم قدرته على المواجهة.

لينصحه صديقه رامي"أحمد صلاح حسني"، على أن يقترب منهما ويحاول أن يعود بهما إلى أحضانه مرة آخرى، وجلس مع بلال نجل دكتور ياسين وطلب منه أن يذهب ويحتضن والده لكي يقرب بينهما.

كما أن رامي كونه من قادر على إطلاق النار دائمًا ما يحاول حماية المحتجزين معه، وخاصة بعد أن اكتشف أنه لا يمكن السير بالسيارة الخاصة به ويجب أن يكملا طريقهما سيرًا على الأقدام.

كما أنه حاول برفقة دكتور ياسين أن يحضر طعام وماء للمحتجزين خوفًا من الإصابة بالفيروس ولكنهما لم يستطيعا توفير ذلك حتى نهاية الحلقة.

مسلسل "كوفيد25"، بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.