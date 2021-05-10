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نرمين الفقي تشعل أحداث الحلقة 27 من "النمر"

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:28 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل"النمر"، حالة من الحب بين الفنانة نرمين الفقي والتي يؤدي دور شمس الحلق و عبد الله "محمد إمام".

وذلك بعد أن تم إضرب شمس الحلق بالنار أثناء حفل زفافها بالنمر، بعد أن سلط نجل الشيمي"محمد رياض"، أحد رجاله على ضربها بالنار، ولكنها لم تستمر طويلًا وتم إخراج الطلقة.

وقد تزوجت نرمين الفقي ، في منزلها، وروت له قصة زواجها مع الشيمي بشكل عرفي، ثم زواجها من الحاوي حتى تكتب نجلها باسمه، مؤكدة له أنها الرجل الوحيد الذي دخل حياتها بشكل حقيقي.

وعلى جانب آخر قامت والدة النمر "سوسن بدر"، بالمشاجرة مع شمس الحلق"نرمين الفقي"، ومعايرتها بأنها أكبر منه سنًا، لتقوم بضربها في الشارع بالشبشب.

مسلسل"النمر"، بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى .


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