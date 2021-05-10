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عاجل.. حريق غابات في الصين والاستعانة بـ1000 شخص لإخماده
الإثنين 10/مايو/2021 - 05:31 ص
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اندلع حريق في غابة في مدينة دالي بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
فيما بين مقر إدارة الوقاية من حرائق الغابات والمراعي والسيطرة عليها في دالي، أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.
بينما تم حشد ما يقرب من 1000 شخص لإخماد الحريق، فيما أجرت السلطات حاليا التحقيق فى سبب الحريق.
ويجرى حاليا التحقيق فى سبب الحريق.
وسوف يوافيكم موقع الفجر الإلكتروني بكافة التفاصيل المرتبة بالواقعة لاحقا.
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