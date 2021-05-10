تعرف على هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة السادسة والثلاثين

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تعرف على هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة السادسة والثلاثين
الإثنين 10/مايو/2021 - 05:56 ص
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.
ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 27 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي:
1- كريستيانو رونالدو.. 27 هدف.
2- روميلو لوكاكو .. 21 هدف.
3 – دوشان فلاهوفيتش.. 21 هدف.
4 – لويس مورييل .. 21 هدف
5 – سيمون نوانكو .. 19 هدف
6 – ايموبيلي.. 19 هدف.
7- لورنزو إنسيني .. 17 هدف
8 – لاوتارو مارتينيز .. 16 هدف
9 – دومينيكو بيراردي .. 16 هدف
10- جواو بيديو غلفاو .. 16 هدف.
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