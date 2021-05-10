تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك









يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباراة القمة اليوم الإثنين 10 مايو بين فريقي الزمالك والأهلي.





ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:





1- الزمالك 44 نقطة





2- الأهلي 40 نقطة





3- بيراميدز 34 نقطة





4- المصري البورسعيدي 33 نقطة





5- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة





6- الاتحاد السكندري 30 نقطة





7- غزل المحلة 30 نقطة





8- سموحة 28 نقطة





9- إنبي 28 نقطة





10- مصر المقاصة 27 نقطة





11- طلائع الجيش 26 نقطة





12- الجونة 25 نقطة





13- المقاولون العرب 21 نقطة





14- الإسماعيلي 20 نقطة





15- أسوان 20 نقطة





16- البنك الأهلي 18 نقطة





17- وادي دجلة 16 نقطة





18- الإنتاج الحربي 13 نقطة



