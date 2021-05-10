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موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 10/مايو/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق ليفربول، مع نظيره مانشستر يونايتد، يوم الخميس 13 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وحقق ليفربول الفوز أول أمس على حساب ساوثهامبتون، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد.

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