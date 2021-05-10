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زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد
الإثنين 10/مايو/2021 - 07:41 ص
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.
وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن عقد زيدان مع ريال مدريد ينتهي في 30 يونيو 2022 المقبل لكنه أثار الجدل حول إمكانية رحيله أثناء المؤتمر الصحفي أمس قبل مباراة أشبيلية.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان لا ينوي الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل لأنه يرغب في أن يكون جزءا من مشروع ريال مدريد وبناء فريق قوي ينافس على البطولات.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان يطمح في تدعيم ريال مدريد بصفقات قوية على رأسها الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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