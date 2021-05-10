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زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.
وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن عقد زيدان مع ريال مدريد ينتهي في 30 يونيو 2022 المقبل لكنه أثار الجدل حول إمكانية رحيله أثناء المؤتمر الصحفي أمس قبل مباراة أشبيلية.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان لا ينوي الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل لأنه يرغب في أن يكون جزءا من مشروع ريال مدريد وبناء فريق قوي ينافس على البطولات.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان يطمح في تدعيم ريال مدريد بصفقات قوية على رأسها الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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