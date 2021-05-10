زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن عقد زيدان مع ريال مدريد ينتهي في 30 يونيو 2022 المقبل لكنه أثار الجدل حول إمكانية رحيله أثناء المؤتمر الصحفي أمس قبل مباراة أشبيلية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان لا ينوي الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل لأنه يرغب في أن يكون جزءا من مشروع ريال مدريد وبناء فريق قوي ينافس على البطولات.