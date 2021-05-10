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تعرف على طاقم تحكيم مباراة القمة بالكامل
الإثنين 10/مايو/2021 - 06:42 ص
أميرة فطيم
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يترقب عشاق كرة القدم المصرية قمة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي وغريمه الزمالك، اليوم الإثنين، على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات، والسابعة ونصف بتوقيت جرينتش.
وكلفت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم، الحكم الدولي أمين عمر، بمهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك.
ويعاون أمين عمر كلا من؛ يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح حكام مساعدين، وإبراهيم نور الدين حكم رابع.
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