ليس محسن أو بواليا.. موسيماني يختار مهاجم الأهلي في موقعة الزمالك

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ليس محسن أو بواليا.. موسيماني يختار مهاجم الأهلي في موقعة الزمالك
الإثنين 10/مايو/2021 - 07:12 ص
محمد جمال
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يستعد ستاد القاهرة الدولي لمواجهة قوية تجمع بين الأهلي والزمالك فى لقاء القمة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى قمة الدوري المصري الممتاز فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.
واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي فى الدفع باللاعب محمد شريف فى مركز المهاجم أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز بدلًا من الدفع بأى من مروان محسن أو والتر بواليا.
ويذكر أن الأهلي فى المركز الثانى برصيد 40 نقطة بينما الزمالك فى المركز الأول برصيد 44 نقطة.
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