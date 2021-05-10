ليس الجزيري أو مروان.. كارتيرون يحدد مهاجم الزمالك ضد الأهلي في القمة









استقر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيواجه به النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى قمة الدوري المصري الممتاز فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.





وسيدفع باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بالمهاجم المغربي حميد أحداد فى خط الهجوم بدلًا من مروان حمدي أو سيف الدين الجزيري.



