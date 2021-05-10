Advertisements

"الإسماعيلية السينمائي" يعلن تعليق الدورة الـ ٢٢من المهرجان بسبب "كورونا"

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:43 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" عن تعليق إقامة الدورة الـ ٢٢ للمهرجان برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا والتي كان من المقرر إنعقادها في الفترة من ١٩ إلي ٢٥ مايو الحالي. 

وذلك بناءا علي قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة المهرجانات و الفعاليات التي تتضمن تجمعات عامة و ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

ومن جانبها تؤكد إدارة مهرجان الإسماعيلية تضامنها الكامل مع توجهات الدولة حرصآ علي سلامة شعب مصر الكريم.

وسوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة الدورة الـ ٢٢ عقب تحديد عودة الأنشطة الثقافية والفعاليات السينمائية .

أخبار تهمك

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية لسمير غانم ودخوله فى غيبوبة

منذ حوالي 5 ساعات

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ ساعة و 19 دقيقة

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر بشكل نهائي على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يوم

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 9 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ يوم

ليس الجزيري أو مروان.. كارتيرون يحدد مهاجم الزمالك ضد الأهلي في القمة

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
07:12 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

07:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق