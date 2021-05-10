"الإسماعيلية السينمائي" يعلن تعليق الدورة الـ ٢٢من المهرجان بسبب "كورونا"





أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" عن تعليق إقامة الدورة الـ ٢٢ للمهرجان برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا والتي كان من المقرر إنعقادها في الفترة من ١٩ إلي ٢٥ مايو الحالي.





وذلك بناءا علي قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة ا لمهرجانات و الفعاليات التي تتضمن تجمعات عامة و ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ومن جانبها تؤكد إدارة مهرجان الإسماعيلية تضامنها الكامل مع توجهات الدولة حرصآ علي سلامة شعب مصر الكريم.





وسوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة الدورة الـ ٢٢ عقب تحديد عودة الأنشطة الثقافية والفعاليات السينمائية .