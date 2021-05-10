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تصل لـ44 درجة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء. 

وكما توقعوا، فرص لأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات منقطعة (40%تقريبا).

وبشأن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية . 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغر

القاهرة 35 20

الإسكندرية 27 18

وادى النطرون 30 19

طنطا 34 19

شبين الكوم 35 20

دمنهور 35 19

بلطيم 27 18

مطروح 25 17

السلوم 24 19

سيوة 34 20

بورسعيد 27 19

دمياط 26 18

الزقازيق 35 20

المنصورة 35 20

الاسماعيلية 35 20

السويس 36 21

العريش 28 19

رفح 29 19

رأس سدر 34 20

نخل 36 19

نويبع 35 24

طابا 34 24

كاترين 30 18

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 25

الغردقة 38 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 38 23

بنى سويف 38 23

المنيا 39 24

أسيوط 39 24

سوهاج 42 25

قنا 43 26

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 36 23

أبو رماد 35 22

حلايب 31 22

رأس حدربة 32 21

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