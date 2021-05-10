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رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

الإثنين 10/مايو/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
مي شاهبن
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نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، بوست ينفى فيه ما تردد حول الحالة الصحية للفنان سمير غانم والد زوجته الفنانة دنيا.

وقال رضوان :"أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح"

وتابع قائلا :" السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع، أرجوكم اتقوا الله، مش كده، الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم، لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل..و على حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم".

وأضاف :" ولكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين..لم نمر بعد من المرحلة الحرجة  فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء" كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم.
اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءا لا يغادر سقما يا رب العالمين".

يذكر أن الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز قد أصيبو بفيروس كورونا منذ فترة قصيرة، ويتلقوا العلاج بالمستشفى.

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