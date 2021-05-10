شاهد..مسلسل موسي | ملخص الحلقة الـ 27

بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل " موسي "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة السابعة والعشرين من " موسي "









قتل شهاب

ذهب موسى مع شهاب لمصنع الإسكندرية، ليتقي بشفيقة، وليصالحهما شهاب، عند دخولهم ، دخل نوفل خلف شهاب وطعنه بالسكين.









إنتشار الكوليرا





إنتشرت "الكوليرا"، فى قرية موسى بالصعيد، فتوفت زوجة شداد، قال مسعد للطبيب ان يخبر موسى بأن شفيقة طاهرة وشريفة.









موسى يبحث عن نوفل

استمر موسى في البحث عن نوفل، ألتقى بشخص يعرف













ولادة زوجة الشيخ صالحين





ولدت زوجة الشيخ صالحين "جد موسى"، بعدما عاشوا في أمان بعد تحذير عمدة البلد ل شيخ البلد









حمل حلاوتهم





أخبرت المعلمة حلاوتهم موسى، بانها حامل منه، ففرح موسى وغمرته الفرح.



