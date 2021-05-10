شاهد..مسلسل كوفيد25 | ملخص الحلقة الـ 12

بدأت أحداث الحلقة التانى عشر من مسلسل " كوفيد 25 "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة التانى عشر من " كوفيد 25 "









هروب رامي من المصابين





هرب رامي من المصابين بالسيارة، ومعه الأشخاص التي كانت معه في المستشفى، آثناء سيرهم اكتشف بفناء البنزين.









إقتراح ياسين للذهاب لمحطة قطار









إقترح ياسين على الجميع أن يسيروا على أرجلهم حتى يصلوا لمحطة قطار، بعدما مشيوا شعروا لالتعب وفجلسوا يستريحوا.













إدمان إبنة إيمان





واختفت ابنة إيمان فترة، فظلوا يبحثوا عنها فوجدوها تحضر حبوبا مخدرة من إحدى الصيدليات المهجورة فانفعلت عليها والدتها.













إبنة إيمان تهدد ياسين بالقتل





أخذ ياسين من إبنة إيمان الحبوب، فأخذت المسدس منع ووجهته نحوه، إن لم يعطها شنطة المخدرات، أطلقت طلقة قتلها بها والدتها.









عزيز يكشف خيانة زوجته له





علم عزيز بخيانة زوجته له، فسمعها وهي تتحدث مع سيف، تهدده بحملها منه، فقرر زوجها الإنتقام منها فألقى بها للمصابين.



