إيطاليا: توزيع 23.8 مليون جرعة من اللقاحات ضد كورونا

قالت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الاثنين، إنه تم إعطاء 23.8 مليون جرعة من اللقاحات ضد كورونا في البلاد حتى الآن.

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يقدر متوسط التطعيم في إيطاليا بـ 472092 جرعية يومياً، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر 4 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وكان إجمالي الإصابات في إيطاليا، وصل إلى 4.11 ملايين، والوفيات إلى 122833.