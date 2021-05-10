شاهد..مسلسل القاهرة كابول | ملخص الحلقة الـ 27

بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل " القاهرة كابول "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة السابعة والعشرين من " القاهرة كابول "





تفجيرات كنيسة القديسين :









حدوث تفجيرات فى كنيسة القديسين بالإسكندرية عام 2011 والتي راح ضحيتها «جرجس» عامل القهوة بالمسلسل.













مناقشة رمزي:

يتناقش الشيخ رمزي مع أعضاء الجماعة الذين يستنكرون حادث تفجير الكنيسة.









وصول منال المقر:





تتواصل «منال»، مع رمزي، وتطلب منه الالتقاء في الأردن، وبالفعل تنجح في الوصول إلى مقر التنظيم الإرهابي.













تعريف أعضاء التنظيم:

يبدأ رمزي في تعريف منال بأعضاء التنظيم، ويقوم بطلب يديها، لكن تطلب منه مهلة، فهي لا ترغب في مشاركة زوجها مع آخريات.









وفاة والد طارق :









يتوفي الحاج كساب والد الإعلامي طارق كساب وتكتشف والدته أن والده كان متزوج عرفيًا من إحدى الفتيات.







