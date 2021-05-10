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شاهد..مسلسل القاهرة كابول | ملخص الحلقة الـ 27

الإثنين 10/مايو/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة  السابعة والعشرين من مسلسل " القاهرة كابول "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة السابعة والعشرين  من " القاهرة كابول "

تفجيرات كنيسة القديسين : 


حدوث تفجيرات فى كنيسة القديسين بالإسكندرية عام 2011 والتي راح ضحيتها «جرجس» عامل القهوة بالمسلسل.



مناقشة رمزي: 
 يتناقش الشيخ رمزي  مع أعضاء الجماعة الذين يستنكرون حادث تفجير الكنيسة.


وصول منال المقر: 

 تتواصل «منال»، مع رمزي، وتطلب منه الالتقاء في الأردن، وبالفعل تنجح في الوصول إلى مقر التنظيم الإرهابي.



تعريف أعضاء التنظيم: 
يبدأ رمزي في تعريف منال بأعضاء التنظيم، ويقوم بطلب يديها، لكن تطلب منه مهلة، فهي لا ترغب في مشاركة زوجها مع آخريات.


وفاة والد طارق :


يتوفي الحاج كساب والد الإعلامي طارق كساب وتكتشف والدته أن والده كان متزوج عرفيًا من إحدى الفتيات.



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