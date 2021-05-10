Advertisements
شاهد..مسلسل القاهرة كابول | ملخص الحلقة الـ 27
الإثنين 10/مايو/2021 - 09:23 ص
ولاء عبد الناصر
Advertisements
بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل " القاهرة كابول "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة السابعة والعشرين من " القاهرة كابول "
تفجيرات كنيسة القديسين :
حدوث تفجيرات فى كنيسة القديسين بالإسكندرية عام 2011 والتي راح ضحيتها «جرجس» عامل القهوة بالمسلسل.
مناقشة رمزي:
يتناقش الشيخ رمزي مع أعضاء الجماعة الذين يستنكرون حادث تفجير الكنيسة.
وصول منال المقر:
تتواصل «منال»، مع رمزي، وتطلب منه الالتقاء في الأردن، وبالفعل تنجح في الوصول إلى مقر التنظيم الإرهابي.
تعريف أعضاء التنظيم:
يبدأ رمزي في تعريف منال بأعضاء التنظيم، ويقوم بطلب يديها، لكن تطلب منه مهلة، فهي لا ترغب في مشاركة زوجها مع آخريات.
وفاة والد طارق :
يتوفي الحاج كساب والد الإعلامي طارق كساب وتكتشف والدته أن والده كان متزوج عرفيًا من إحدى الفتيات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements